29-летняя Нюша продемонстрировала в сети бэкстейдж-фото со съемок своего клипа. В кадре она позирует в ультракоротком платье и с высоким хвостом, пишет Mail.ru
© Asmeninio archyvo nuotr.

Однако внимание публики привлек необычный макияж артистки, который сделал ее не похожей на себя. А некоторые фолловеры уверены, что Нюша увлеклась уколами красоты. “О боже, а что с лицом?”, “Красотка, просто макияж не так уж”, “Господи, что с лицом?”, “Нюша, это ты? Что с тобой приключилось?”, “Нюша стала непохожа на себя”, “На фото похожа не на JLo, а на Джанет Джексон”, “На себя не похожа… зачем вы себя обкалываете… что не узнать…”, “Лицо перекосило немножко”, “Что она с собой сделала?” — недоумевают пользователи сети.

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Заценили нашу крутейшую стену💎?? Самые глазастые успели догадаться, что она сделана из CD дисков💿💿💿, или, как мы говорили в 2000е, из болванок) Этот элемент клипа стал одним из самых любимых! Он отождествляет целую эпоху... Мой папа на тот момент коллекционировал CD и DVD, я приходила к нему в гости, как в музей - коридор и прихожая были заставлены дисками. Как в библиотеке, но дисками. Вскоре у него появилась своя студия на Красных воротах и, с приходом формата MP3, ему пришла идея украсить ими студию. Меня это безумно впечатлило!!! Они были развешаны разными сторонами: обложками и голографией, когда мы брейнстормили на тему 2000х, я сразу решила воссоздать эту стену! Её, кстати, собирали вручную, прямо на локации, практически всю ночь🙈 Когда я приехала на грим рано утром, она была почти готова) каждый элемент клипа продуман таким образом, чтобы вы могли провести параллель того времени!💫 Огонь, который реально горел на самой площадке: из микрофона, картины!! Никакого CGI, только живые эффекты и настоящее «пламя между нами» Когда на интервью я говорила о пожарной машине, я не шутила🤪 Кадры на шикарной Ламбе мы тоже снимали вживую, каскадеры готовили меня перед съемкой и крепили тросами к кузову🙌🏽 Пока ловили закат, успели создать нехилую пробку на МКАДе)) Помните? В 2000х, практически в каждом клипе тачки были одна круче другой! Кто что вспомнил)? Какие нашли для себя ассоциации??
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 24 Окт 2019 в 1:45 PDT
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