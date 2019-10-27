Однако внимание публики привлек необычный макияж артистки, который сделал ее не похожей на себя. А некоторые фолловеры уверены, что Нюша увлеклась уколами красоты. “О боже, а что с лицом?”, “Красотка, просто макияж не так уж”, “Господи, что с лицом?”, “Нюша, это ты? Что с тобой приключилось?”, “Нюша стала непохожа на себя”, “На фото похожа не на JLo, а на Джанет Джексон”, “На себя не похожа… зачем вы себя обкалываете… что не узнать…”, “Лицо перекосило немножко”, “Что она с собой сделала?” — недоумевают пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заценили нашу крутейшую стену💎?? Самые глазастые успели догадаться, что она сделана из CD дисков💿💿💿, или, как мы говорили в 2000е, из болванок) Этот элемент клипа стал одним из самых любимых! Он отождествляет целую эпоху... Мой папа на тот момент коллекционировал CD и DVD, я приходила к нему в гости, как в музей - коридор и прихожая были заставлены дисками. Как в библиотеке, но дисками. Вскоре у него появилась своя студия на Красных воротах и, с приходом формата MP3, ему пришла идея украсить ими студию. Меня это безумно впечатлило!!! Они были развешаны разными сторонами: обложками и голографией, когда мы брейнстормили на тему 2000х, я сразу решила воссоздать эту стену! Её, кстати, собирали вручную, прямо на локации, практически всю ночь🙈 Когда я приехала на грим рано утром, она была почти готова) каждый элемент клипа продуман таким образом, чтобы вы могли провести параллель того времени!💫 Огонь, который реально горел на самой площадке: из микрофона, картины!! Никакого CGI, только живые эффекты и настоящее «пламя между нами» Когда на интервью я говорила о пожарной машине, я не шутила🤪 Кадры на шикарной Ламбе мы тоже снимали вживую, каскадеры готовили меня перед съемкой и крепили тросами к кузову🙌🏽 Пока ловили закат, успели создать нехилую пробку на МКАДе)) Помните? В 2000х, практически в каждом клипе тачки были одна круче другой! Кто что вспомнил)? Какие нашли для себя ассоциации??
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие, надеюсь ваши выходные прошли так же продуктивно, как мои! 🙈💪Готовы к началу новой недели??? #нюша #nyusha
Сильно похудевшая Адель появилась на вечеринке Дрейка после расставания с мужем
Адель уже третий раз в этом году преподносит сюрпризы:...
ФОТО | Больная Гагарина встревожила подписчиков своим видом
Певица пожаловалась поклонникам на то, что в последнее...
Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества певца Егора Крида, в котором нашли вред для подростков и сатанизм (1)
Федеральная служба по надзору в сфере связи,...
Неудачный макияж сделал Нюшу неузнаваемой (2)
29-летняя Нюша продемонстрировала в сети бэкстейдж-фото...
Не дожив всего два дня до дня рождения, от рака умерла Пугачева (1)
"Самая милая бабушка", как о ней говорят поклонники,...
TOP новостей
На похороны - без цветов, но с конвертом: сколько денег нужно выделить близким (12)
Умершего любимого человека хотят проводить в последний...
"Главное - делать лучше, а не хуже": какая модель представительства нацменьшинств действует в Литве? (18)
В Литве проживают представители свыше 150...
Белорусы в Вильнюсе: "Без деревенской колбасы и конфет не возвращайся!" (75)
Почему многие молодые белорусы выбирают Вильнюс , как...
Приготовьтесь: после выходных ожидаются значительные перемены погоды
С воскресенья Литву накроет циклон, который приведет к...
Правление Сейма просит дополнительных 1,5 миллиона евро на зарплаты работникам и ремонт зала (1)
Правление Сейма зарегистрировало предложение...