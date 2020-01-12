Однако теперь врачи пришли к мнению, что лечить 48-летнюю знаменитость дальше бессмысленно. Доподлинно неизвестно, перешел ли рак у Анастасии Заворотнюк в терминальную стадию или болезнь удалось победить.
Примечательно, что еще недавно медики не разрешили артистке встретить новогодние праздники дома. Ее состояние оценивалось как тяжелое, поэтому было принято решение оставить женщину в больнице. Но родным и близким разрешили ее навещать, передает News.ru.
По другой версии, Анастасия Заворотнюк и ее семья больше не могут оплачивать лечение артистки в медицинском учреждении. При этом родные актрисы опровергают сообщения о сборе средств.
Ранее близкие звезды опубликовали в ее инстаграм-аккаунте пост, в котором передали поклонников новогоднее поздравление артистки. Они отметили, что Анастасия передала привет и поблагодарила за поддержку всех неравнодушных.
"Секса у них нет и быть не может": хвастающейся телом 83-летнего мужа Высоцкой дали под дых (1)
Недавно Юлия Высоцкая обнародовала совместное фото с...
Нет смысла лечить: онкобольную Заворотнюк отправили домой
Последние месяцы звезда "Моей прекрасной няни", по...
Молодая жена Петросяна хочет родить ему пятерых детей (3)
Помощница юмориста Евгения Петросяна и,...
Шэрон Стоун считает Путина по-своему сильным лидером (10)
Голливудская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун в...
“Куда купюры засовывать?” Светлана Ходченкова поразила поклонников танцем на шесте
Пока в России основная часть населения грустит о...
TOP новостей
В праздники от передозировки алкоголя в Литве скончались три человека (20)
Жители Литвы на Рождество и на Новый год денег не...
Банковскую карту "проглотил" банкомат: как неделю прожить без денег? (1)
Испорченный банкомат может перевернуть жизнь человека...
В память о защитниках свободы в Вильнюсе зажгут памятные костры (23)
В Вильнюсе в память о защитниках свободы в воскресенье...
В ближайшее время прогнозируют небольшие замoрозки
В Литву пришел антициклон, который обусловит погоду в...
В Тегеране проходят протесты против Корпуса стражей исламской революции (13)
Иранские военные заявили об ответственности за сбитый...