Британец обнаружил в ящике для мусора 26 негативов, на которых запечатлен музыкант и бывший участник The Beatles Джон Леннон. Об этом передает BBC News.
© Vida Press

Как сообщается, мужчина, пожелавший остаться анонимным, нашел снимки среди вещей своего покойного отца, который изучал искусство в 1970-х годах. Негативы пролежали среди мусора более 30 лет, потому что никто не видел в них особой ценности.

Сделанные в 1970 году снимки были переданы в Музей истории The Beatles в Ливерпуле.

По словам аукциониста Даррена Джулиена, стоимость находки может составить 10 тысяч фунтов стерлингов. "Нечасто удается обнаружить фотографии Джона Леннона, которые до этого не были обнародованы", — подчеркнул он.

Джон Леннон — один из основателей группы The Beatles. После распада коллектива занялся сольным творчеством. Музыкант был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Француз перестарался с ботоксом в попытке стать Мэрилин Монро (1)

Житель французского города Тулон Сириль Ру потратил...

ФОТО: Самый красивый преступник приехал в Москву к Ольге Бузовой (2)

Как пишут российские таблоиды, американец Джереми Микс,...

Сериал "Форс-мажоры" продлили на восьмой сезон без Меган Маркл (1)

Сериал "Форс-мажоры" продлили на восьмой сезон без...

Суд подтвердил развод Армена Джигарханяна (3)

Суд оставил в силе решение о разводе 82-летнего...

ВИДЕО: Беременная Кейт Миддлтон сыграла в хоккей

Находящаяся на пятом месяце беременности герцогиня...

TOP новостей

"Всему свое время": в Вильнюсе задержаны Solomon и еще 12 подозреваемых в порче имущества граффитистов (27)

31 января начальник комиссариата Вильнюсского округа...

Galima nacionalinio stadiono vizualizacija, Axis Industries nuotr. Damonas Lavelle

Презентация: каким будет Национальный стадион в Вильнюсе (30)

В Вильнюсской мэрии был представлен проект...

Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (22)

В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...

Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (14)

Преподаватель Вильнюсской художественной академии...

Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (335)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...