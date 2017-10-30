Как сообщается, мужчина, пожелавший остаться анонимным, нашел снимки среди вещей своего покойного отца, который изучал искусство в 1970-х годах. Негативы пролежали среди мусора более 30 лет, потому что никто не видел в них особой ценности.

Сделанные в 1970 году снимки были переданы в Музей истории The Beatles в Ливерпуле.

По словам аукциониста Даррена Джулиена, стоимость находки может составить 10 тысяч фунтов стерлингов. "Нечасто удается обнаружить фотографии Джона Леннона, которые до этого не были обнародованы", — подчеркнул он.

Джон Леннон — один из основателей группы The Beatles. После распада коллектива занялся сольным творчеством. Музыкант был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.