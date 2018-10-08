Не только успех. 6 провалов Ольги Бузовой

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1. Первому каналу не нужна
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сумела создать представление о себе, как о крайне успешной женщине. Карьера на телевидении, собственная линия одежды, ресторан, а теперь еще и музыка - всюду ее как будто преследует успех. Но это не так.
© Sputnik / Scanpix

В жизни Бузовой тоже бывают неудачи, но в отличие от многих других людей, она всегда находила силы встать, отряхнуться и пойти дальше. Рассказываем о провальных проектах одной из самых знаменитых звезд российского шоу-бизнеса.

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1. Первому каналу не нужна
SHOWTIME!
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