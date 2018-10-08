Не только успех. 6 провалов Ольги Бузовой

1 7 1. Первому каналу не нужна

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сумела создать представление о себе, как о крайне успешной женщине. Карьера на телевидении, собственная линия одежды, ресторан, а теперь еще и музыка - всюду ее как будто преследует успех. Но это не так.