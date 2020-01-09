Они рассказали также, что планируют жить на два дома - в Британии и Северной Америке, продолжая "оказывать полноценную поддержку" королеве Елизавете Второй.
В сообщении отмечается, что пара собирается создать новую прогрессивную роль внутри института [монархии]. Решение, по словам Гарри и Меган, было принято после нескольких месяцев раздумий и обсуждений.
В сентябре они рассказали, как непросто им находиться в центре постоянного внимания.
"С вашей поддержкой, особенно последние несколько лет, мы чувствуем, что готовы к таким переменам".
"Жизнь на два континента позволит нам вырастить сына с уважением к королевской традиции, которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда", - сказали принц Гарри и Меган в заявлении.
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"After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as 'senior' members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support." - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
Букингемский дворец заявил, что переговоры с принцем Гарри и Меган находятся на ранней стадии. "Нам понятно их желание пойти своим путем, но это все непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время", - говорится в заявлении.
В октябре на телеканале ITV показали большое интервью Гарри и Меган, в котором те затронули сразу две темы, о которых королевская семья молчала на протяжении десятилетий, - о вмешательстве таблоидов в жизнь членов королевской семьи и о взаимоотношениях внутри королевской семьи.
Меган, в частности, говорила о том, как ей навредила желтая пресса во время беременности, критикуя абсолютно каждый ее шаг.
"Сердцем, а не разумом"
Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер предположил, что принц Гарри принял решение по велению сердца, а не разума.
По его словам, одной из причин решения герцога и герцогини Сассекских покинуть двор стало пристальное внимание СМИ после рождения сына Арчи.
Эксперт сравнил его с отречением от престола Эдварда VIII в 1936 году, который предпочел трон женитьбе с дважды разведенной актрисой Уоллис Симпсон.
"Это единственный подобный прецедент, но ничего подобного в наше время не случалось", - сказал он.
На вопрос о том, как принц Гарри будет членом королевской семьи "на полставки", Арбитер ответить не смог.
"Если их дом будет в Британии, им придется часто летать на самолетах, а они, как известно, один из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов. Из-за этого на них могут смотреть косо, - предположил Арбитер.
Принца Гарри и Меган резко раскритиковали экологи и экоактивисты за полеты на частном самолете в августе прошлого года. За молодую семью заступился Элтон Джон, сказав, что это он предоставил герцогской чете самолет.
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