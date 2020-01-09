Они рассказали также, что планируют жить на два дома - в Британии и Северной Америке, продолжая "оказывать полноценную поддержку" королеве Елизавете Второй.

В сообщении отмечается, что пара собирается создать новую прогрессивную роль внутри института [монархии]. Решение, по словам Гарри и Меган, было принято после нескольких месяцев раздумий и обсуждений.

В сентябре они рассказали, как непросто им находиться в центре постоянного внимания.

"С вашей поддержкой, особенно последние несколько лет, мы чувствуем, что готовы к таким переменам".

"Жизнь на два континента позволит нам вырастить сына с уважением к королевской традиции, которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда", - сказали принц Гарри и Меган в заявлении.



Букингемский дворец заявил, что переговоры с принцем Гарри и Меган находятся на ранней стадии. "Нам понятно их желание пойти своим путем, но это все непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время", - говорится в заявлении.

В октябре на телеканале ITV показали большое интервью Гарри и Меган, в котором те затронули сразу две темы, о которых королевская семья молчала на протяжении десятилетий, - о вмешательстве таблоидов в жизнь членов королевской семьи и о взаимоотношениях внутри королевской семьи.

Меган, в частности, говорила о том, как ей навредила желтая пресса во время беременности, критикуя абсолютно каждый ее шаг.

"Сердцем, а не разумом"



Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер предположил, что принц Гарри принял решение по велению сердца, а не разума.

По его словам, одной из причин решения герцога и герцогини Сассекских покинуть двор стало пристальное внимание СМИ после рождения сына Арчи.

Эксперт сравнил его с отречением от престола Эдварда VIII в 1936 году, который предпочел трон женитьбе с дважды разведенной актрисой Уоллис Симпсон.

"Это единственный подобный прецедент, но ничего подобного в наше время не случалось", - сказал он.

На вопрос о том, как принц Гарри будет членом королевской семьи "на полставки", Арбитер ответить не смог.

"Если их дом будет в Британии, им придется часто летать на самолетах, а они, как известно, один из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов. Из-за этого на них могут смотреть косо, - предположил Арбитер.

Принца Гарри и Меган резко раскритиковали экологи и экоактивисты за полеты на частном самолете в августе прошлого года. За молодую семью заступился Элтон Джон, сказав, что это он предоставил герцогской чете самолет.