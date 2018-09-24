Сына певицы Кристины Орбакайте одолели журналисты. Молодому мужчине оборвали телефон с просьбой прокомментировать отъезд его родительницы на ПМЖ в Америку.
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По словам Никиты, он впервые слышит об этом намерении матери. Отпрыска знаменитости так достала пресса, что он обратился к журналистам с просьбой оставить его в покое. "Я не знаю, не мучайте меня этими вопросами, ребят", – приводит РЕН ТВ слова Никиты Преснякова.

Отметим, что информацию о скором переезде семьи Орбакайте на чужбину прокомментировал юморист Максим Галкин. Он очень удивился, когда узнал последние новости. "Это неправда, конечно нет. А где же она будет петь? Радовать публику. Она вернется! На ПМЖ она не собирается", – цитирует знаменитость телеканал "Звезда".

PR-директор артистки Максим Обухов уверяет, что Кристина скоро вернется в Москву. Она по-прежнему живет в России и никуда не собирается. "Это абсолютные сплетни. Могу даже более сказать, что это связано с тем, что мы снимали клип в Америке и остались чуть дольше, чтобы поддержать Филиппа с его концертом. Поэтому, наверно, родились такие сплетни", – рассудил Обухов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, ранее появились данные, что Кристина Орбакайте переезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Отметим, что каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, именно это обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.

Dni.ru
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