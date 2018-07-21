В России услышать Андрея Макаревича сегодня почти нереально – его записали чуть ли не в пятую колонну, поэтому концерты отменяются, срываются.
Но Лайма Вайкуле всегда подчеркивает: ее фестиваль вне политики. Лайме не важны политические пристрастия артистов, их гражданская позиция и публичные высказывания. Единственные критерии, по которым Вайкуле отбирает звезд – талант и способность петь вживую. А Макаревич – фигура на сцене культовая, олицетворяющая собой эпоху. Его песни давно вошли в "золотой фонд" музыки.
"Мы знакомы с Вайкуле с 80-го года, когда с "Машиной времени" приехали в Ригу на концерт и пришли в знаменитый бар "Юрас Перле" в Юрмале. Лайма показывала там невероятный класс! А теперь она мне позвонила, позвала приехать на фестиваль, и я согласился, не раздумывая, – рассказал музыкант Dni.Ru – Я никогда не пел с ней дуэтом, а тут такая возможность. К тому же давно хотелось исполнить всем известные песни в новой джазовой пульсации. Хотя, признаюсь, совсем не думать о политике у меня все равно до конца не получается".
Зрители аплодировали песня "Либо это, либо то", "Паузы" и "Не стоит прогибаться…", а коллеги-музыканты цокали завистливо языками от вида гитары музыканта. "Ее для меня в Израиле сделали", – похвастался Макаревич.
Рассказал он и о том, что следит за творчеством своего сына Ивана. "Старческие слезы радости наворачиваются, когда вижу его на экране. Но советы ему не даю – он не просит, а я не лезу", – признался музыкант.
Помимо Макаревича, на сцену фестиваля вышли Нино Катамадзе и Верка Сердючка. Если грузинская соул-дива хоть иногда поет в России, то проводницы со звездой у нас не видели много лет. А теперь и вовсе прошел слух, что она покидает сцену. Так что спасибо Лайме что подарила встречу с этими звездами.
"Не могу не думать о политике": Макаревич уехал в Латвию
На Рижском взморье продолжается фестиваль "Лайма....
Новым врагом Джеймса Бонда впервые за 20 лет станет русский (7)
Антагонистом в новом фильме о Джеймсе Бонде, релиз...
Фото. Лайма открыла свой фестиваль в Юрмале на семи языках (5)
Вчера в концертном зале "Дзинтари" стартовал четвертый...
Огонь-баба! Глюк’oZа порадовала поклонников пикантным фото (9)
Российская певица Наталья Ионова, известная под...
В опубликованных Минюстом США документах Познера назвали пропагандистом и сотрудником КГБ (22)
Специальный агент Федерального бюро расследований...
TOP новостей
Сравнение цен на рынках литовской столицы и Паланги (3)
Кажется, что продовольственные рынки в Литве обрели...
У жительницы удаленного хутора пенсия 157 евро, но это не мешает ей быть счастливой (84)
Можно ли быть счастливым, если получаешь пенсию 150 евро,...
Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (20)
На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...
Вильнюсцы недовольны Шимашюсом: его рейтинг самый низкий за весь срок полномочий (23)
Жители Вильнюса утратили доверие к мэру Ремигиюсу...
Молодой человек из Польши нашел нишу в Паланге: предлагает отведать новую выпечку (9)
"Я бывал в России , в Беларуси, в Италии, во всех...