"Не могу не думать о политике": Макаревич уехал в Латвию

На Рижском взморье продолжается фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Хозяйке фестиваля удалось собрать все сливки шоу-бизнеса. Корреспондент Dni.Ru находится за кулисами зала "Дзинтари".
© RIA/Scanpix

В России услышать Андрея Макаревича сегодня почти нереально – его записали чуть ли не в пятую колонну, поэтому концерты отменяются, срываются.

Но Лайма Вайкуле всегда подчеркивает: ее фестиваль вне политики. Лайме не важны политические пристрастия артистов, их гражданская позиция и публичные высказывания. Единственные критерии, по которым Вайкуле отбирает звезд – талант и способность петь вживую. А Макаревич – фигура на сцене культовая, олицетворяющая собой эпоху. Его песни давно вошли в "золотой фонд" музыки.

"Мы знакомы с Вайкуле с 80-го года, когда с "Машиной времени" приехали в Ригу на концерт и пришли в знаменитый бар "Юрас Перле" в Юрмале. Лайма показывала там невероятный класс! А теперь она мне позвонила, позвала приехать на фестиваль, и я согласился, не раздумывая, – рассказал музыкант Dni.Ru – Я никогда не пел с ней дуэтом, а тут такая возможность. К тому же давно хотелось исполнить всем известные песни в новой джазовой пульсации. Хотя, признаюсь, совсем не думать о политике у меня все равно до конца не получается".

Зрители аплодировали песня "Либо это, либо то", "Паузы" и "Не стоит прогибаться…", а коллеги-музыканты цокали завистливо языками от вида гитары музыканта. "Ее для меня в Израиле сделали", – похвастался Макаревич.

Рассказал он и о том, что следит за творчеством своего сына Ивана. "Старческие слезы радости наворачиваются, когда вижу его на экране. Но советы ему не даю – он не просит, а я не лезу", – признался музыкант.

Помимо Макаревича, на сцену фестиваля вышли Нино Катамадзе и Верка Сердючка. Если грузинская соул-дива хоть иногда поет в России, то проводницы со звездой у нас не видели много лет. А теперь и вовсе прошел слух, что она покидает сцену. Так что спасибо Лайме что подарила встречу с этими звездами.

Dni.ru
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