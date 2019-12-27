Накануне, 25 декабря, в студии скандально известной программы “Пусть говорят” обсуждали женитьбу Евгения Петросяна на молодой помощнице Татьяне Брухуновой и раздел совместно нажитого имущества с Еленой Степаненко. По слухам, юморист развелся после 30 лет брака ради новой возлюбленной. Сейчас в разгаре судебные разбирательства Петросяна и Степаненко: якобы артистка не желает делить имущество, которое будто бы оценивается в полтора миллиарда рублей поровну, а хочет большую его часть.

На сторону Елены неожиданно встала единственная дочь юмориста Викторина. Человек, представившийся другом Евгения, рассказал, что та не разговаривает с отцом и “что-то замышляет” с мачехой. Отметим, что в комментариях к шоу зрители взорвались критическими отзывами, правда, не в адрес программы, а в отношении юмориста. Неравнодушные поклонники убеждены: артисту надо “открыть глаза” на мотивы Татьяны Брухуновой, а также напомнили небезызвестную историю Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

В итоге истерия достигла такого градуса, что не смог смолчать сам Петросян. Он разразился многословным постом, в котором по пунктам высказался о программе, ее гостях и ведущем. “Понял, что уже не могу молчать”, — заявил артист. Юморист назвал шоу передачей-пасквилем и заявил, что все сказанное там на 99% было ложью.

Петросян отметил, что люди, представленные как его старые друзья, вовсе не его друзья, но действительно “старые маразматики”. “Судя по тому, что они говорили”, — уточнил артист. Он дал определение и другим гостям: “случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода”. Досталось даже актрисе Елене Прокловой, с которой, по его словам, он не знаком. Слова официантки и парикмахера его дочери юморист тоже подверг сомнению.

Ведущего Дмитрия Борисова разъяренный артист и вовсе назвал фриком. Якобы тот 15 раз сказал, что только что закончилась опись имущества, оцениваемого в 1,5 миллиарда, но, как утверждает Петросян, это неправда. “Во-первых, приставы работали весной 2019 года, а не только что, и работали они не полгода, как утверждает ведущий, а три дня. Во-вторых, приставы должны описывать, но вовсе не оценивать имущество. Это не их компетенция. Судебная экспертиза только начинается. И как можно заранее десятки раз в течение передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?!“ — задал риторический вопрос Петросян.

В заключение артист написал в “Инстаграм” рядом со своим фото, что в погоне за рейтингом такая передача выглядит “беспардонно и ущербно”. “Неужели мы докатились до такого беспредела, где можно одних таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать?! Стыдитесь, господа!“ — патетически воскликнул юморист.

К слову, ранее Петросян своеобразно проанонсировал именно этот выпуск программы, призвав не верить не единому слову. И пообещал, что потом сам расскажет всю правду.