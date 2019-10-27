"Самая милая бабушка", как о ней говорят поклонники, из-за болезни не выступала полгода. 28 октября ей должно было исполниться 84 года.
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В Удмуртии в возрасте 83 лет умерла солистка “Бурановских бабушек” Наталья Пугачева. Об этом на своей странице в Twitter написал глава республики Александр Бречалов. “Мои соболезнования родным и близким”, — добавил он. Прощание и похороны пройдут сегодня, 27 октбяря, в селе Бураново.

Наталью Пугачеву называли самой милой из “Бурановских бабушек”.

Российский музыкальный фольклорный ансамбль из села Бураново Малопургинского района Удмуртии был создан 15 лет назад. В 2009 году “Бурановские бабушки” подписали контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая запатентовала права на этот бренд. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни “Евровидение-2012” в Баку и занял второе место. В 2014 году стало известно о смерти еще одной “Бурановской бабушки” Елизаветы Зарбатовой.

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