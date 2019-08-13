"А жизнь продолжается. Живем дальше", - подписала она снимок, опубликованный в Instagram.

На этот раз Алла Борисовна примерила футболку с сарафаном темно-горчичного цвета. Примадонна дополнила наряд белыми кедами и крупными солнцезащитными очками.

"Какая женщина!", "Стиль и вкус отменный!", "Женщина-звезда, сказка, идеал", "Не девочка уже!", "Какая вы красивая", - пишут в комментариях к фото звезды.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.