Названы самые ожидаемые фильмы лета

В перечень попали три фильма вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2" и "Человек-муравей и Оса". Также в списке — "Миссия невыполнима: Последствия" — шестая часть шпионской франшизы с Томом Крузом в главной роли, и "Восемь подруг Оушена", женская версия криминальной комедии "Одиннадцать друзей Оушена".
Помимо этого, кинокритики отметили две ленты студии Walt Disney Pictures: "Хан Соло. Звездные войны: Истории" — очередной спин-офф фантастической серии "Звездные войны", и продолжение анимационного фильма 2004 года "Суперсемейка 2". В перечне также указаны мюзикл "Mamma Mia! 2", приключенческий боевик "Мир юрского периода 2" и хоррор "Реинкарнация".
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