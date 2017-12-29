Названы самые недооцененные фильмы года

Также в перечне представлен призер Каннского кинофестиваля "120 ударов в минуту" Робена Кампийо.
Кроме того, в список попали "Затерянный город Z" с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер, "Битва полов" с Эммой Стоун и Стивом Кареллом, "Сильнее" с Джейком Джилленхолом и Татьяной Маслани.
Среди других лент – "Ферма "Мадбаунд", "Патти Кейкс", "Пляжные крысы", "История призрака", "Персональный покупатель", "Хорошее время", "Их звездный час" и "На пределе".
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