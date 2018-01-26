Названы самые громкие провалы премии "Оскар"

Лидером рейтинга стал Альфред Хичкок. Кинематографист был номинирован на премию пять раз, но так и не получил награду. В частности, в 1945 году звание лучшего режиссера досталось не ему за ленту "Спасательная шлюпка", а Лео Маккэри, снявшему мюзикл "Идти своим путем". Единственный "Оскар", доставшийся Хичкоку, был вручен не за конкретную картину, а за заслуги в кинематографе. Получая ее, режиссер вместо речи заявил: "И правда, большое спасибо". А потом ушел со сцены.

На второй строчке оказался Стэнли Кубрик — он четыре раза был номинирован на звание "Лучшего режиссера". Авторы списка предположили, что режиссера лишали наград из-за того, что он не мог посетить церемонию награждения в США — Кубрик жил в Великобритании и боялся летать на самолетах.

Третье место досталось картине "Гражданин Кейн" режиссера Орсона Уэллса. Кинокритики назвали ее "величайшей из лент, которые так и не получили "Оскар" за лучший фильм".

В первую десятку также вошли актриса Мирна Лой, актер Чарли Чаплин (получил только две почетные награды), фильм Мартина Скорсезе "Таксист", лента "Великая иллюзия" Жана Ренуара, подвергавшаяся домогательствам со стороны актеров-карликов Джуди Гарленд, фильм 2007 года "Нефть" и артист Роберт Митчем.

Завершает рейтинг картина Стивена Спилберга "Инопланетянин". Она получила "Оскары" за музыку, монтаж, визуальные эффекты и звук, но проиграла в категории "Лучший фильм" ленте "Ганди" режиссера Ричарда Аттенборо.