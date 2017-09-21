Американский журнал Esquire составил список 20 лучших фильмов о вампирах. Лидером стал комедийный боевик "От заката до рассвета" с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино.
© Shutterstock nuotr.

Картина режиссера Роберта Родригеса вышла в 1995 году. Тарантино выступил также одним из сценаристов ленты. Лента начинается как криминальный триллер — два брата грабят банк, берут в заложники семью священника и скрываются от полиции. На границе США с Мексикой они решают провести ночь в придорожном баре, однако выясняется, что заведением управляет нежить, подчиняющаяся королеве вампиров Сантанико Пандемониум (Сальма Хайек).

Вторую строчку занял хоррор 1992 года "Дракула" с Гэри Олдманом, Вайноной Райдер, Энтони Хопкинсом, Киану Ривзом и Ричардом Грантом. Фильм снят Фрэнсисом Фордом Копполой по мотивам одноименного романа Брэма Стокера 1897 года.

На третьем месте — "Интервью с вампиром", в котором снялись Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер. Картина основана на одноименной книге писательницы Энн Райс, вышедшей в 1976 году.

В первую десятку также вошли ленты "Впусти меня", "Хронос", "Девушка возвращается одна ночью домой", "Носферату: Призрак ночи", "Голод", "Пропащие ребята" и "Выживут только любовники". За ними следуют картины "Почти стемнело", "Жажда", "Блэйд", "Бал вампиров", "Тень вампира", "Реальные упыри", "Кровь для Дракулы", полнометражка "Баффи — истребительница вампиров" и "Поцелуй вампира".

Завершает рейтинг фильм 2007 года "30 дней ночи".

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Названы лучшие фильмы о вампирах всех времен

Американский журнал Esquire составил список 20 лучших...

ФОТО: Как снимают масштабные сражения для латвийского блокбастера

В сентябре возобновились съемки масштабного...

ВИДЕО: Воля и Харламов сделали беспощадную пародию на Бузову (6)

В свежем выпуске Comedy Club резиденты шоу Павел Воля и...

Rammstein опровергли сообщения о распаде группы

Группа Rammstein опровергла появившиеся в СМИ сообщения о...

СМИ узнали о завершении карьеры группы Rammstein (1)

Немецкая рок-группа Rammstein завершают карьеру, сообщает...

TOP новостей

Новый порядок загоняет жителей в угол: нет адреса – ничего не получишь (24)

Декларирование места жительства обернулось настоящей...

Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы (199)

Литовские военные на Украине изнасиловали малолетних...

Из уст Палецкиса – новая интерпретация независимости государства (6)

21 сентября на заседании в парламенте, посвященном...

Сквернялис оценил комментарий Палуцкаса об Островецкой АЭС: похоже на рупор Кремля (42)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Новости из банка: если не переведешь в банк зарплату, то увеличат процентную ставку (7)

Клиенты банков должны внимательно читать условия...