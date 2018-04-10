Названы худшие фильмы лучших режиссеров

Для своего списка BI выбрал 45 режиссеров, которых критики преимущественно называют мастерами своего дела. В итоге в рейтинг издания вошло 44 картины, портал исключил тех кинопостановщиков, фильмы которых на Rotten Tomatoes не имели положительных оценок меньше 70 процентов. К примеру, у "худшего" фильма Стэнли Кубрика "Широко закрытые глаза" — рейтинг 74 процента.
Как выяснил BI, пользователи и критики на Rotten Tomatoes сочли самой плохой ленту 2011 года "Погоня" (Abduction) Джона Синглтона. Рейтинг "Погони" на ресурсе составил 4 процента. Синглтон известен в том числе как режиссер фильма "Двойной форсаж" 2003 года.
На втором месте с рейтингом 10 процентов — картина Френсиса Форда Копполы "Сверхновая" 2000 года. Пятерку неудачных фильмов замыкает "Четыре комнаты" Квентина Тарантино, снятый в 1995 году. На Rotten Tomatoes ему присудили 14 процентов.
Лучшей из провальных картин на основе оценок кинопортала BI названа "Бьютифул" (Biutiful) Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Лента вышла в 2009 году, ее рейтинг — 65 процентов.
Также в список попали фильм Стивена Спилберга 1991 года "Капитан Крюк" (Hook); "Хороший год", снятый в 2006 году Ридли Скоттом; "Пляж" Дэнни Бойла 2000 года; "Дюна" Дэвида Линча 1984 года.
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