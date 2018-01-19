Названы 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен

Как отмечают авторы, рейтинг показывает, каким новым картинам удалось встать в один ряд с проверенной классикой.

"Разве существует другой такой список, в котором мир поместил бы фильм "Человек-паук: Возвращение домой" выше "Апокалипсиса сегодня"?" — комментируют составители.

На первой строчке оказался "Волшебник страны Оз" 1939 года. Рейтинг ленты составил 99 процентов. На втором месте "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса. Замыкает тройку хоррор "Прочь", вышедший в 2017 году.

В первую десятку из современных лент также включили мультфильм "Головоломка". Следующая картина, снятая в XXI веке, оказалась на 12-й строчке — ей стал "Лунный свет" 2016 года, завоевавший "Оскар" в категории "Лучший фильм".