Театральный режиссер и актер кино Дмитрий Брусникин скончался в результате сердечной недостаточности. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего.
Дмитрий Брусникин
© ITAR-Tass nuotr.

По словам собеседника агентства, последние два месяца Брусникин лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице. Отмечается, что врачи говорили об улучшении его состояния, а сам пациент чувствовал себя хорошо. Однако накануне его состояние резко ухудшилось.

О смерти Дмитрия Брусникина сообщили ранее в пресс-службе московского театра "Практика", художественным руководителем которого он был.

В 1993 году Брусникину присвоили звание заслуженного артиста России. В 2009-м он получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Брусникин выступал режиссером сериалов "Ищейка" и "Бигль", а также ленты "Счастье по рецепту". Он снимался в "Петербургских тайнах", "Марше Турецкого", "Сыщиках" и "Досье детектива Дубровского".

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