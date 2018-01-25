Названа причина смерти Людмилы Сенчиной

Причиной смерти народной артистки России Людмилы Сенчиной стало онкологическое заболевание. Тем не менее она продолжала концертную деятельность практически до последних дней своей жизни, сообщила "Комсомольской правде" директор концертного зала "Октябрьский" Эмма Лавринович.

"В октябре она выступала у нас на дне рождения. Ей было невероятно тяжело, но зрители этого не почувствовали. Она улыбалась. Мы с ней сидели, разговаривали. Людонька знала, что от ее желания жить многое зависит. Говорила: "Я все понимаю". У нее было огромное желание выстоять, выжить. Она стойко переносила болезнь, но онкология не щадит", — рассказала Лавринович.

С декабря 2017 года Сенчина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Прогнозы врачей не были пессимистичными, и поэтому смерть артистки стала для всех неожиданностью. 27 января она планировала принять участие в мероприятии, посвященном снятию блокады Ленинграда.

Ранее в четверг продюсер Владимир Андреев сообщил о кончине Людмилы Сенчиной. Певице было 67 лет. В ее репертуаре были такие композиции, как "Целую ночь соловей нам насвистывал…", "Золушка", "Откровение", "Полынь" и "Добрая сказка". Сенчина также снималась в фильмах "Вооружен и очень опасен", "После ярмарки", "Шельменко-денщик" и "Волшебная сила".

Lenta.ru
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