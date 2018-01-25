Названа причина смерти Людмилы Сенчиной

"В октябре она выступала у нас на дне рождения. Ей было невероятно тяжело, но зрители этого не почувствовали. Она улыбалась. Мы с ней сидели, разговаривали. Людонька знала, что от ее желания жить многое зависит. Говорила: "Я все понимаю". У нее было огромное желание выстоять, выжить. Она стойко переносила болезнь, но онкология не щадит", — рассказала Лавринович.
С декабря 2017 года Сенчина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Прогнозы врачей не были пессимистичными, и поэтому смерть артистки стала для всех неожиданностью. 27 января она планировала принять участие в мероприятии, посвященном снятию блокады Ленинграда.
Ранее в четверг продюсер Владимир Андреев сообщил о кончине Людмилы Сенчиной. Певице было 67 лет. В ее репертуаре были такие композиции, как "Целую ночь соловей нам насвистывал…", "Золушка", "Откровение", "Полынь" и "Добрая сказка". Сенчина также снималась в фильмах "Вооружен и очень опасен", "После ярмарки", "Шельменко-денщик" и "Волшебная сила".
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