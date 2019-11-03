Директор театра Сатиры Мамед Агаев опроверг "МК" информацию о том, что худруку театра Сатиры Александру Ширвиндту сделали операцию на сердце.
© RIA/Scanpix

"Александр Анатольевич ложится в больницу три раза в год, - пояснил Агаев. - На плановое обследование. Это так называемый холтер-мониторинг сердца. Завтра, по прогнозам врачей, он выпишется из больницы. Ни о какой операции речи нет".

MK.ru
Статьи по теме:

Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко (5)

Знаменитый актер Александр Ширвиндт рассказал, от чего...

Александр Ширвиндт: сатира - противное слово

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт на днях...

Знаменитости

Названа причина госпитализации Александра Ширвиндта

Директор театра Сатиры Мамед Агаев опроверг "МК"...

Кристина Асмус потребовала компенсацию за фото на могильной плите (1)

Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что его клиентка...

Создатели фильма о Юлии Началовой снимают его, наплевав на мнение семьи покойной

Как выяснилось, фильмов о Началовой будет аж два —...

Спел - и покупай квартиру! Сколько зарабатывают российские звезды на новогодних корпоративах (7)

Пора новогодних корпоративов — самая хлебная в мире...

"Ничего не чувствую". Дмитрий Тарасов рассказал о жизни после Бузовой (4)

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись почти три...

TOP новостей

Ilona Drulytė

В Литве действуют новые требования: любимое печенье "Петушок" изменится (133)

С 1 ноября 2019 года в Литве вступило в силу новое...

Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis

Бизнес "на колесах": сколько денег нужно, чтобы открыть кафе-автофургон (39)

Кажется, сезон работы кафе-автофургонов завершился,...

Из-за ошибки муниципалитета в Вильнюсе отменили грандиозное мероприятие по случаю Хеллоуина (74)

9 октября 2019 года в Вильнюсе снесли Дворец профсоюзов,...

Под Вильнюсом - экстремальный мост через реку Нерис: не все решились бы прогуляться по нему (6)

Один из самых экстремальных мостов в Литве под...

Экономист критикует повышение "детских" денег: это послужит росту цен (55)

Представители правящих в Литве - Литовская...