Отец Жанны Фриске рассказал о работе над художественным фильмом о певице, сообщает "Комсомольская правда".
Žana Friskė
© Klubas.lt (J.Baliutavičiaus nuotr.)

"Про Жанну снято много документальных фильмов. Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину", — рассказал Владимир Фриске.

Он добавил, что съемки начнутся в следующем году. По его словам, Жанну в картине сыграет ее сестра Наталья Фриске.

"Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли", — добавил он.

Газета.ру
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Шепелев предопределил судьбу сына Фриске

Дмитрий Шепелев определился с будущей профессией сына....

Сестра Фриске довела до слез трогательным обращением (2)

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в годовщину смерти...

Имущество семьи Жанны Фриске выставлено на торги

13 марта в Московской области состоялось судебное...

Родственники Фриске отбирают у Шепелева купленный Жанной дом (1)

После небольшого перерыва юристы семьи умершей от рака...

Наталья Фриске показала редкие фотографии своей покойной сестры (2)

31-летняя Наталья Фриске продолжает радовать...

Доведенный до ручки Фриске решил выкупить внука (3)

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов пошел на уступки...

Знаменитости

“Трусы а-ля бабушка”: фото звезды Comedy Woman в бикини шокировало поклонников

Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева ведет блог в...

Названа исполнительница роли Жанны Фриске в фильме о певице

Отец Жанны Фриске рассказал о работе над...

Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами после предложения пожениться

Несмотря на разницу в возрасте 51-летняя Памела...

Бузова провозгласила себя "второй после Путина" (21)

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова...

Звезда “ДОМа-2” ждет ребенка от 64-летнего Александра Серова (2)

Дарья Друзьяк заявила на всю Россию, что ждет ребенка от...

TOP новостей

Бюджет меняет ориентацию: уровень нищеты снижен, принимаются за пенсии и образование (20)

В этом году основной целью бюджета было снижение...

Балтийские каникулы Жени. Швянтойи – простой курорт для простых людей (9)

Швянтойи похож на кубанскую Анапу. Те же базы отдыха,...

Президент Литвы: Европа должна брать на себя больше ответственности за безопасность

Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу заявила,...

Министр: время низких цен в энергетике закончилось (6)

В связи с ростом оптовой цены на электроэнергию и...

В Литве начинается ретрансляция телепрограммы на русском языке (60)

В пятницу Вильнюсская телебашня официально начинает...