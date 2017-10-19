Как и было обещано в феврале, шоу "Прожекторперисхилтон" возвращается в эфир Первого канала. Первый выпуск нового сезона запланирован на 28 октября, сообщает Intermedia.
AppleMark
© RIA/Scanpix

"Прожекторперисхилтон" выходил в эфир на Первом канале с 2008-го по 2012 год. Передача была закрыта из-за ухода Мартиросяна и Светлакова, которые по условиям контрактов с ТНТ не могли сотрудничать с другим телеканалом.

Ведущие "Прожектора" вели в эфире дискуссии на самые острые и злободневные темы и общались с гостями, в числе которых были мировые знаменитости. На счету проекта восемь премий "ТЭФИ". После возвращения в марте 2017 года программа стала второй перезапущенной программой на российском ТВ по продолжительности перерыва после КВН.

Весной передача ненадолго возвращалась в эфир, но не получила постоянного места в сетке вещания. В марте и апреле было показано всего шесть выпусков. Теперь же "Прожекторперисхилтон" получил свое время в субботнем эфире и увеличенный хронометраж - 50 вместо 30 минут.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Названа дата старта нового сезона "Прожекторперисхилтон"

Как и было обещано в феврале, шоу " Прожекторперисхилтон...

Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии отца

81-летний Михаил Кокшенов по-прежнему находится в...

Джигарханян хочет уволить жену из театра (2)

Скандальная история разногласий актера Армена...

В 45 лет умерла актриса Марьяна Цареградская из "Тайн дворцовых переворотов"

На 46‐м году ушла из жизни Марьяна Цареградская. Актриса...

ВИДЕО: Группа "Ленинград" выпустила клип про кандидата в президенты (7)

Группа "Ленинград" представила клип на песню "Кандидат"....

TOP новостей

После получения писем из "Содры" тысячи людей задумались о будущей пенсии (15)

После получения писем из "Содры" тысячи людей...

Избирательная кампания уже началась? Экономист Науседа предстал в новом амплуа (7)

Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...

President Dalia Grybauskaitė is trying out the semi-automatic weapon M14L1 1940 m. birželį Lietuvos dienraščiai nerišliai pranešinėjo apie „padidėjusį ribotą SSRS kariuomenės kontingentą mūsų krašte“, o išeivijos laikraštis „Draugas“ tiesiai šviesiai rėžė – „Rusija okupavo Lietuvą“.

Что произошло бы, если ввели бы военное положение: ситуация 1940 г. не повторится (151)

Временные ограничения прав и свобод человека,...

На введение штатной зарплаты учителей в Литве будет выделено 93 млн. евро

На введение штатной оплаты труда учителей в Литве...

Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)

Оказывается, в Литве возможно назначить себя...