Назван самый богатый российский актер

Вторую строчку списка, составленного специалистами киноиндустрии, занял Федор Бондарчук — 1,3 миллиона долларов.
Третье место поделили Светлана Ходченкова и Владимир Машков — у обоих по миллиону долларов, сообщает Федеральное агентство новостей. На пятки им наступает Данила Козловский, отставший от Машкова и Ходченковой всего на 100 тысяч долларов. Возможно, дело в том, что в рейтинге не учтены доходы Козловского от концертов.
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