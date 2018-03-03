Это актер Михаил Ефремов.
Ранее киностудия "Союзмультфильм" объявила о выходе следующих историй про героев анимационных лент "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). С 2018 по 2020 годы планируется выпустить 30 серий.
В классических сериях Матроскина озвучивал Олег Табаков.
Также председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщала, что пса Шарика озвучит музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — Юлия Меньшова, Дядю Федора — Алексей Онежен.
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