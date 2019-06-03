В кадре, опубликованном в Instagram, певица позирует в теплице и поливает грядки. Она предстала в юбке-карандаше и топике. Такой наряд выгодно подчеркнул эффектные формы Седоковой.
"Натуральное хозяйство", - подписала кадр поп-певица. "А вы всегда в парник на каблуках?", "С хозяйством там полный порядок", "Силиконовая милфа", "Только ж*пу с силиконом показать может", "Красивая, спору нет, но зачем фотки с прелестями своими везде выставлять", - пишут в комментариях к фото.
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Натуральное хозяйство ❤️
"Натуральное хозяйство": экс-"виагра" Седокова похвасталась своими прелестями в Instagram
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