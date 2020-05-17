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Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино. Она отметила, что они подруги со звездой "Моей прекрасной няни".
Anastasija Zavorotniuk
Anastasija Zavorotniuk
© Sputnik / Scanpix

В эфире телеканала НТВ исполнительница рассказала о том, как себя чувствует Заворотнюк, у которой была диагностирована глиобластома.

"Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", - подчеркнула Королева.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что семья Заворотнюк решила отложить экспериментальную терапию ее глиобластомы с помощью вирусов.

Сообщения о заболевании актрисы появились в августе 2019 года. Ряд СМИ писал, что у нее рак мозга. При этом родственники долгое время не давали никаких комментариев. Тем не менее, они в итоге подтвердили, что у артистки диагностировали глиобластому.

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MK.ru
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