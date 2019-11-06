Наташа Королева рассказала о потере ребенка

В 2015 году у Королевой и ее мужа Тарзана (настоящее имя - Сергей Глушко) украли телефон, где хранились фото знаменитых супругов интимного характера. Пару стали шантажировать, требуя с них $100 тысяч.
После публикации снимков в средствах массовой информации у Королевой возникли проблемы со здоровьем. Стрессовая ситуация выбила ее из колеи, она посещала врача-психотерапевта и пыталась лечиться.
Спустя три года после инцидента один политический деятель обвинил Королеву и Глушко в распространении порнографии, таким образом запустив вторую волну травли звезд.
"А в это время я нахожусь в положении. И вот тот нерожденный ребенок - он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила", - призналась 46-летняя артистка, отметив, что потеря второго ребенка стала для нее очень трудным испытанием.
На тот момент звездная пара воспитывала сына Архипа, но мечтала о пополнении в семье. Королева долго не могла забеременеть, обращалась за помощью к специалистам, однако все усилия не давали желаемого результата.
"И вдруг - вот оно, само по себе! Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье! Он меня смотрит (врач. – Прим. "МК"), и я по его взгляду вижу, что что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось", - поделилась подробностями певица.
Королева уточнила, что в тот момент находилась на третьем месяце беременности, и поначалу прогнозы врачей были очень положительными.
Андрей Малахов раскрыл размер своей зарплаты на Первом канале
Телеведущий Андрей Малахов рассказал, сколько денег...
Пятый муж Лолиты откровенно рассказал о причинах развода со звездой (2)
Развод пары стал для всех полной неожиданностью. В июле...
Вдова Иосифа Кобзона без жалости раздает личные вещи покойного супруга (1)
Иосиф Давыдович ушел от нас в августе 2018-го. Весь...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: большой вопрос, останусь ли я в политике (14)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не...
Две Литвы разделяет пропасть: выезжаешь из Вильнюса и оказываешься в другом государстве (153)
Жителям крупных городов Литвы сложно понять, почему...
Глава МИД Литвы: позиция России может быть "самым большим препятствием" для мира на Донбассе (23)
Россия позиционирует себя как нейтральная сторона...
60 литовских компаний перебрались в Польшу: повышение зарплат развалит транспортный сектор? (13)
Больше 60 транспортных компаний из Литвы уже...
Как вернуться в детство: простые игрушки для взрослых, сделать которые совсем непросто
В каждой семье, наверняка, есть свой рождественский или...