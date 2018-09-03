Наташа Королева подчеркнула, что она — "без вины репрессированный человек", и обвинения в ее адрес не соответствуют действительному положению дел. Она добавила, что правда должна восторжествовать и надеется на здравый смысл ЕСПЧ.

Напомним, что в середине осени 2016 года СБУ запретила Королевой, уроженке Киева, посещать Украину. Окружной административный суд Киева незадолго до этого обязал СБУ предоставить Королевой документы, в которых содержатся обстоятельства подобной меры.

Добавим, что в 2017 году Наташе Королевой было разрешено приехать в страну, чтобы похоронить умершую бабушку.

В 2016 году певица сообщила, что въезд ей запретили как человеку, представляющему угрозу для Украины своим творчеством. Певица назвала случившееся "вопиющим прецедентом". По словам артистки, за 25 лет творческой деятельности она читала много небылиц в свой адрес. "Но чтобы песни "Маленькая страна", "Киевский мальчишка", "Ласточка", "Твой мир" представляли угрозу?!" — удивилась Королева.

Певица также заявила, что Киев для нее не просто родной город, а душа, и самое главное и важное заключается в том, что столица Украины — это люди, добрые, гостеприимные и мудрые. Королева принесла извинения киевлянам и другим украинцам за отмену концерта в столице Украины, который был назначен на 14 декабря 2016 года.

Муж Наташи Королевой, знаменитый стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) заявил, что не может ничего поделать в этой ситуации. "Что я могу с этим сделать? Вылезти на баррикаду, махать флагом и кричать? Я не политик, не министр иностранных дел", — посетовал артист. По его словам, он может только прилагательными "обложить" эту историю и погрустить на тему процветающего "неадеквата".

В 2017 году Тарзан сам оказался в так называемом черном списке врагов Украины "Миротворец". Глушко был включен в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины". Согласно информации сайта, актер Глушко выступал в качестве жюри конкурса красоты "Жемчужина черного моря-2017" в Севастополе, что, по мнению "Миротворца", нарушает украинское законодательство, сообщает ФАН.

Сайт "Миротворец" был создан при поддержке депутата Верховной рады Украины и советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Цель этого проекта — создание базы данных, содержащей в себе сведения об ополченцах Новороссии и людях, угрожающих территориальной целостности Украины. Кроме того, украинские "миротворцы" публикуют данные журналистов, посещавших Крым и территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Помимо российских журналистов, в базе данных оказались сведения о репортерах множества западных СМИ.