Королева предстала с накладными ногтями ярко желтого цвета. Одной рукой она прикрыла грудь.
Поклонники весьма благосклонно приняли такое фото, отметив, что певица отлично выглядит.
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"Шикарная"; "Любимая наша"; "Загорелая , красивая Русалочка", - посыпались восторженные отзывы.
Но были и те, кто стал ворчать: "Видимо нечем больше удивить".
Кто-то решил, что Королева таким образом ответила другой певице - Надежде Бабкиной, которая на днях опубликовала очень похожую фотографию из ванной во время отпуска на Алтае. При этом подписчики Королевой считают, что Наташи получилось круче.
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