Королева предстала с накладными ногтями ярко желтого цвета. Одной рукой она прикрыла грудь.

Поклонники весьма благосклонно приняли такое фото, отметив, что певица отлично выглядит.

"Шикарная"; "Любимая наша"; "Загорелая , красивая Русалочка", - посыпались восторженные отзывы.

Но были и те, кто стал ворчать: "Видимо нечем больше удивить".

Кто-то решил, что Королева таким образом ответила другой певице - Надежде Бабкиной, которая на днях опубликовала очень похожую фотографию из ванной во время отпуска на Алтае. При этом подписчики Королевой считают, что Наташи получилось круче.