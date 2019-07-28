Наташа Королева опубликовала в своем Instagram фото, где она предстала лежащей в ванне с пеной. Судя по сопроводительной записи, певица находится в отеле Bilgah Beach Hotel в Баку, где проходит фестиваль "Жара".
© Instagram

Королева предстала с накладными ногтями ярко желтого цвета. Одной рукой она прикрыла грудь.

Поклонники весьма благосклонно приняли такое фото, отметив, что певица отлично выглядит.

"Шикарная"; "Любимая наша"; "Загорелая , красивая Русалочка", - посыпались восторженные отзывы.

Но были и те, кто стал ворчать: "Видимо нечем больше удивить".

Кто-то решил, что Королева таким образом ответила другой певице - Надежде Бабкиной, которая на днях опубликовала очень похожую фотографию из ванной во время отпуска на Алтае. При этом подписчики Королевой считают, что Наташи получилось круче.

MK.ru
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