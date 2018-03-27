- Самые прекрасные минуты — это когда ты наконец-то можешь позволить себе так лечь и постараться отключить всё сознание от этого огромного мира. Просто взять и расслабиться. И так это по кайфу иногда. Просто невероятно, — говорит Королева. При этом голос у нее предательски дрожит, а на глазах блестят слезы. Заметно, что артистка чем-то расстроена и едва сдерживается, чтобы не расплакаться.

Поклонники в комментариях жалеют Наташу и советуют ей сделать перерыв в ее плотном рабочем графике — взять отпуск, выспаться, отдохнуть…

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Mar 23, 2018 at 2:50pm PDT

Многие, впрочем, предположили, что певицу так расстроил секс-скандал с ее супругом Сергеем Глушко, случившийся на днях на просторах Интернета. В Сеть попало видео, снятое в одном из ночных клубов Волгодонска во время концерта. Сергей, артист оригинального жанра — стриптиза — разделся прямо на сцене и остался в чем мать родила, прикрывая интимное место одно простыней. При этом все желающие могли насладиться зрелищем голых ягодиц 48-летнего стриптизера, а некоторым посчастливилось погладить его по накачанной груди.

Но на этом знойный танец супруга Королевой не закончился. Сергей вытащил на сцену из зала одну из зрительниц — эффектную брюнетку, обладательницу пышных форм, и сымитировал с ней половой акт. Со стороны это выглядело пошло и смешно, но женщине, попавшей в цепкие руки голого Тарзана, было явно не до смеха. Секс-танец Глушко вызвал возмущение сначала в зрительном зале, а потом, когда ролик попал на YouTube, — и в Сети.

Наталья Королева поведение супруга никак не комментирует, но любой женщине вряд ли понравилось бы, если бы ее благоверный прилюдно имитировал секс с другой. Раньше артистка всегда защищала супруга и во всех интервью подчеркивала, что с уважением относится к профессии мужа. Всем злопыхателям, задающим певице вопрос: “Как ваш сын относится к работе своего папы?” она уверенно отвечает: “А вы попробуйте так красиво раздеться на сцене!”

- Сергей в этом жанре единственный пока без конкурентов. Есть много молодых, накачанных, красивых парней. Но чего-то им не хватает, чтобы стать такими, как он. Я очень им горжусь! — признавалась Королева в интервью “Комсомольской правде”.

Напомним, у пары растет сын Архип, которому недавно исполнилось 16 лет. Супруги поженились в 2003 году.