Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера

"2020 мы готовы", - написала Водянова в соцсети, опубликовав совместное с Арно фото.

На пальце модели при этом находилось кольцо с бриллиантом внушительных размеров. На вопрос подписчиков, действительно ли речь идет о скорой свадьбе, Водянова ответила лаконично: "Да".

Официально Водянова была замужем пока только раз - за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом, которому родила двух сыновей и дочь. Развод состоялся в 2010 году, а уже в следующем модель перестала скрывать отношения с Арно. Будущие влюбленные познакомились еще в 2008-м, но позднее заявляли, что близкие отношения начались лишь три года спустя.

В 2014 году Водянова родила Арно сына Максима, через два года - Романа.