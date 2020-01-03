Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера

"2020 мы готовы", - написала Водянова в соцсети, опубликовав совместное с Арно фото.
На пальце модели при этом находилось кольцо с бриллиантом внушительных размеров. На вопрос подписчиков, действительно ли речь идет о скорой свадьбе, Водянова ответила лаконично: "Да".
Официально Водянова была замужем пока только раз - за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом, которому родила двух сыновей и дочь. Развод состоялся в 2010 году, а уже в следующем модель перестала скрывать отношения с Арно. Будущие влюбленные познакомились еще в 2008-м, но позднее заявляли, что близкие отношения начались лишь три года спустя.
В 2014 году Водянова родила Арно сына Максима, через два года - Романа.
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