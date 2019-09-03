Наталья Поклонская ушла от мужа спустя год после свадьбы

Как пишет РИА Новости, инициатором расставания стала Поклонская. Причиной, по словам ее мужа, стали сильные характеры супругов: "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один — красивый, другой — очень красивый. Один — умный, другой — очень умный. Один — целеустремленный, другой — сильно целеустремленный. Конечно, превосходная степень здесь относится к даме".
Судя по высказываниям Соловьева, разрыв не был гладким. "Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также вопрос совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня", — цитирует Соловьева агентство.
Поклонская и Соловьев поженились в августе прошлого года, а в ноябре он оставил пост главы Аппарата уполномоченного по правам человека РФ, чтобы стать помощником депутата (своей супруги) на общественных началах. За год брака 39-летняя Поклонская и ее 49-летний супруг реализовали несколько проектов и написали книгу. У Натальи есть дочь от предыдущих отношений.
Напомним, Наталья Поклонская прославилась в 2014 году после назначения на должность прокурора Крыма. Видео ее первой пресс-конференции произвело фурор среди японцев, которые увидели в лице Поклонской характерные для персонажей аниме и манга черты. После этого в русском сегменте Сети Наталью стали называть "Няша прокурор".
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