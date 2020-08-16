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Певица Наталья Подольская рассказала о своей беременности. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram-аккаунте.
Наталья Подольская рассказала о второй беременности
© RIA / Scanpix

Супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего выложила фото в купальнике и написала: "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много". Артистка станет мамой во второй раз. Многие знаменитости поздравили чету с радостным событием. Так, к поздравлениям присоединились экс-участницы группы "Блестящие" Анна Семенович и Юлия Ковальчук.

Ранее композитор и музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал о наличии блата при выборе участников в музыкальных телеконкурсах, таких как "Голос". Он объяснил, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами или отношениями с продюсерами этих передач.

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Просто я считаю , что Пресняковых должно быть много ❤️

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 14 Авг 2020 в 5:19 PDT

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