Наталья Подольская рассказала о второй беременности

Супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего выложила фото в купальнике и написала: "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много". Артистка станет мамой во второй раз. Многие знаменитости поздравили чету с радостным событием. Так, к поздравлениям присоединились экс-участницы группы "Блестящие" Анна Семенович и Юлия Ковальчук.
Ранее композитор и музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал о наличии блата при выборе участников в музыкальных телеконкурсах, таких как "Голос". Он объяснил, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами или отношениями с продюсерами этих передач.
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Просто я считаю , что Пресняковых должно быть много ❤️
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