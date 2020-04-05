Наталья Подольская раскрыла обстоятельства гибели отца

Отец Натальи Подольской разбился на машине, пытаясь ее спасти. Об этом певица рассказала на шоу «Секрет на миллион».

Трагедия произошла в 2006 году. Наталья из-за небольшого опыта вождения столкнулась с другой машиной. «Это был перекресток со знаком «стоп». Моя ошибка, что я проехала знак», - рассказала звезда. По ее словам, другой водитель после ДТП попал в реанимацию.

Первым на помощь артистке бросился ее папа Юрий Алексеевич. «Он в тот день не спал всю ночь, а утром поехал в Могилев и уснул. Мгновенная смерть», - пояснила Подольская. Отец певицы тоже столкнулся на дороге, однако выжить не смог.

Наталья на шоу призналась, что мечтала познакомить с папой своего возлюбленного Владимира Преснякова, но не успела.