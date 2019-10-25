Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала Владимира Преснякова

“У всех нас есть потаенные секреты, находящиеся в самых глубинных местах нашего сердца и я решила, что нет сил больше молчать. Сегодня я в этом признаюсь, — сообщила Наталья. — Любимый из года в год, утром, любезно наливает мне чашечку капуччино с легкой молочной пенкой, а я вообще не пью кофе с молоком, совсем! Только черный: американо или эспрессо Вова, прости! Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе — бомба, это — неправда!”
Кажется, это единственное недоразумение в семье артистов: со стороны брак Подольской и Преснякова кажется идеальным. Супруги познакомились в 2005 году на съемках программы “Большие гонки”. Рождения первенца они ждали 10 лет: долгожданный сынишка Артемий появился на свет в 2015 году. Старший сын Преснякова Никита от певицы Кристины Орбакайте уже солидный 28-летний молодой человек. В 2017 году Никита сыграл свадьбу, так что у Владимира Преснякова есть все шансы в скором времени стать дедушкой.
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