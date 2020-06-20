Наталья Подольская поделилась секретами счастливого брака

Супруги решили не перетягивать внимание на свои персоны, поэтому праздник прошел исключительно в детском формате. Но «молодожены» конечно же поздравили друг друга с оловянной свадьбой, а в интервью сайту WomanHit Наталья рассказала о своих впечатлениях от семейной жизни.

«Конечно, в начале отношений у нас были этапы притирания, скандалов, ссор и хлопанья дверьми. Но уже тогда, в начале общения, у нас появились правила», — вспоминает певица. По словам Натальи, правила эти довольно простые, но действенные. Супруги не позволяют себе неуважительного тона по отношению друг к другу, стараются не повышать голос даже при обсуждении проблем, и еще в их семье запрещено бросать телефонные трубки. «Володя меня приучил к этому, когда пару раз отключал телефон на сутки после того, как я бросала трубку. Больше я так не делала. Это очень эффективный метод», — говорит Наталья.

Также певица называет себя счастливой женщиной, потому что чувствуют абсолютную свободу в отношениях с мужем. На карантине супруги не имеют возможность пойти на свидания друг с другом — так они называют свои спонтанные выходы в кино или ресторан. Но отсутствие такой светской жизни, по словам Натальи, нисколько ее не смущает. Наталья и Владимир полюбили спокойную жизнь за городом и, как вечно занятые артисты, неожиданно открыли для себя простые радости вроде домашней кулинарии или совместного просмотра сериалов.