4 декабря Наталья Фриске поделилась с подписчиками в Инстаграме архивными новогодними фото с сестрой Жанной. На них счастливая семья певицы отдыхает в Таиланде.
“Как щас помню этот Новый год. Мы с Жанной сильно болели. Как только температура снижалась хотяб до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю”, — подписала кадры Фриске (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни два с лишним года назад, но ее близкие до сих пор не могут смириться с потерей. Не так давно отец знаменитой певицы рассказал, что у нее был шанс на исцеление, но этому помешал ее возлюбленный Дмитрий Шепелев.
Наталья Фриске показала редкие фотографии своей покойной сестры
31-летняя Наталья Фриске продолжает радовать...
В Букингемском дворце ожидают рождения седьмого правнука королевы Англии
Летом на свет появится 19-й претендент на королевский...
В Москве найден убитым актер театра Надежды Бабкиной
В Москве возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"...
Рубашка пролила свет на причину смерти Антона Чехова (2)
"Момент смерти Антона Чехова был живо и подробно описан...
55-летняя Деми Мур встречается с 25-летним музыкантом Ником Джонасом (2)
Не зря Деми Мур частенько путают со старшей сестрой или...
TOP новостей
В списках агентов КГБ - фамилии Баниониса и Сондецкиса Банионис докладывал о литовцах США, Сондецкис должен был повлиять на отца (268)
Выдающиеся литовские деятели искусства - актер Донатас...
Православные отмечают сочельник: Рождественская литургия в Вильнюсе (19)
Прихожане православной церкви в субботу, 6 января,...
Бураускайте: обнародование информации об агентах КГБ нужно для очищения нации (51)
Центр по исследованию геноцида и сопротивления...
Какие почетные гости приедут на 100-летие восстановления государственности Литвы? (63)
В этом году на празднование 100-летия восстановления...
В Вильнюсе пройдет праздник православного Рождества (8)
7 января на Кафедральной площади столицы Литвы пройдет...