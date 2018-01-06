Наталья Фриске показала редкие фотографии своей покойной сестры

4 декабря Наталья Фриске поделилась с подписчиками в Инстаграме архивными новогодними фото с сестрой Жанной. На них счастливая семья певицы отдыхает в Таиланде.

“Как щас помню этот Новый год. Мы с Жанной сильно болели. Как только температура снижалась хотяб до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю”, — подписала кадры Фриске (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни два с лишним года назад, но ее близкие до сих пор не могут смириться с потерей. Не так давно отец знаменитой певицы рассказал, что у нее был шанс на исцеление, но этому помешал ее возлюбленный Дмитрий Шепелев.