Наталья Бочкарева признана виновной в хранении наркотиков, но в тюрьму не сядет

Бочкарева полностью признала вину в хранении запрещенных веществ — кокаина. Приговор с учетом чистосердечного признания вынесен очень мягкий — 30 тысяч рублей (439 евро) штрафа. Однако актриса дала понять, что не считает себя преступницей, — сообщает Cosmo.
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“Всё это время я абсолютно искренне верила, что, рано или поздно, правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это таки случилось! История закончилась. Занавес… И пусть всё закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше”, — отметила Бочкарева.

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Артистка признательна всем, кто ее поддерживал. Она также поблагодарила всех, кто отказался от нее в сложный период жизни. Наталья подчеркнула, что хейтеры закалили в ней способность держаться и не обращать внимания на “жуткие слова, которые не имеют к ней никакого отношения”.

“Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка. Как же всё тогда так нелепо получилось, спросите вы? Снова начнете вспоминать то первое видео? Опять затроните каждое слово? А я вам отвечу… Хочу лишь сделать это красиво. Дайте только выдохнуть”, — попросила телезвезда.

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