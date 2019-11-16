“Друзья, знаю, многие из вас все еще ждут от меня какую-то информацию, связанную с той неприятной историей. Именно поэтому, я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего”, — начала Наталья Бочкарева свое обращение к поклонникам.

Как известно, у артистки есть своя школа-студия для талантливых детей. Однако после того, как знаменитость была задержана полицией в Москве по подозрению в хранении наркотиков и отказалась от освидетельствования, ей пришлось съехать из помещения, в котором располагалась школа. “Нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали “бизнес” и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе”, — заявила артистка.

О‍на поспешила успокоить публику, сообщив, что у нее все хорошо и она каждый день ходит на любимую работу. “Вижу улыбки счастливых детей и, поверьте, этого достаточно, чтобы вместо депрессий получать гормон радости, позитива и желания растить новые таланты!”, — заверила знаменитость.

Наталье сейчас очень горько и досадно, что вокруг нее ходит столько сплетней. А свое молчание она объяснила лишь тем, что, прежде всего, думает о детях. “Именно по этой причине я молчу. Что бы там не выдумывали, я своих учеников буду оберегать, как настоящая мать! И лезть в мир, где живут дети, со своим самоваром никому не позволю!”, — сообщила Бочкарева.