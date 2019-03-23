Певица Наталия Орейро во время появления на телешоу «Вечерний Ургант» выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила выдать ей российский паспорт. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».
© Vida Press

Орейро появилась на шоу «Вечерний Ургант» в преддверии своего гастрольного тура по России. Она рассказала, что была в этой стране не менее 15 раз и захотела получить российский паспорт, потому публично в эфире обратилась к президенту.

Наталия Орейро — уругвайская певица и актриса, ей 41 год. В России она получила известность в середине 2000-х годов после показа сериала «Дикий ангел».

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