Орейро появилась на шоу «Вечерний Ургант» в преддверии своего гастрольного тура по России. Она рассказала, что была в этой стране не менее 15 раз и захотела получить российский паспорт, потому публично в эфире обратилась к президенту.

Наталия Орейро — уругвайская певица и актриса, ей 41 год. В России она получила известность в середине 2000-х годов после показа сериала «Дикий ангел».