Наталия Орейро попросила дать ей российское гражданство

По словам Орейро, получить российский паспорт ей предложили в посольстве России в Аргентине, так как она много путешествует и имеет «столько связей с Россией».
«Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — сообщила певица.
Орейро напомнила, что все началось с ее шутки в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в марте прошлого года. «Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что [президенту Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — отметила она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жизнь в столице семья променяла на собственное хозяйство: выращивают овец и ни о чем не жалеют (29)
Кристина и Вайдас Саткунасы – фермеры, которые сегодня...
Карантин побудил торговые сети повысить зарплаты продавцам: где кассиры получают больше (7)
Во время карантина торговые сети в Литве повышали...
В Литве подтверждены 5 новых случаев коронавируса и еще одна смерть (3)
За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых...
Коронакризис: важнейшие новости минувших выходных в Литве (1)
BNS представляет обзор важнейших новостей о...
Суд смягчил меру пресечения Венцкене: браслет носить не придется
В минувшую пятницу Паневежский окружной суд изменил...