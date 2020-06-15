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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.
Наталия Орейро попросила дать ей российское гражданство
© Vida Press

По словам Орейро, получить российский паспорт ей предложили в посольстве России в Аргентине, так как она много путешествует и имеет «столько связей с Россией».

«Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — сообщила певица.

Орейро напомнила, что все началось с ее шутки в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в марте прошлого года. «Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что [президенту Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — отметила она.

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