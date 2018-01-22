Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования после "Леона"

По словам Портман, из-за роли в фильме все вокруг обсуждали ее тело.
"На местном радио стали ежедневно считать, сколько времени мне осталось до 18-летия, — подразумевая, что тогда со мной можно будет переспать. Кинокритики обсуждали мою грудь и тело в рецензиях. Я очень быстро поняла, хоть мне было всего 13 лет, что если я буду демонстрировать свою сексуальность, то не буду чувствовать себя в безопасности, а мужчины будут считать своим правом обсуждать и объективизировать мое тело", — поведала актриса.
После произошедшего Портман отказалась от любых съемок, где присутствовали эротические сцены или даже сцены с поцелуями. Актриса назвала обстановку, сложившуюся в индустрии развлечений, "средой сексуального терроризма".
В ноябре 2017 года Портман заявила, что сталкивалась с домогательствами и дискриминацией во время работы практически над всеми ее фильмами.
Натали Портман — 36-летняя американская актриса израильского происхождения. Она также известна по таким фильмам, как "Близость", "V — значит вендетта", "Тор", "Черный лебедь" и "Джеки", а также по трилогии-приквелу "Звездных войн", в котором сыграла королеву Падме Амидалу.
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