Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования после "Леона"

После премьеры фильма "Леон" актриса Натали Портман, которой на тот момент было 13 лет, в качестве первого письма от поклонника получила рассказ о том, как он ее изнасилует. Об этом артистка рассказала на женском марше в Лос-Анджелесе.
Natalie Portman 2005-aisiais
© Vida Press

По словам Портман, из-за роли в фильме все вокруг обсуждали ее тело.

"На местном радио стали ежедневно считать, сколько времени мне осталось до 18-летия, — подразумевая, что тогда со мной можно будет переспать. Кинокритики обсуждали мою грудь и тело в рецензиях. Я очень быстро поняла, хоть мне было всего 13 лет, что если я буду демонстрировать свою сексуальность, то не буду чувствовать себя в безопасности, а мужчины будут считать своим правом обсуждать и объективизировать мое тело", — поведала актриса.

После произошедшего Портман отказалась от любых съемок, где присутствовали эротические сцены или даже сцены с поцелуями. Актриса назвала обстановку, сложившуюся в индустрии развлечений, "средой сексуального терроризма".

В ноябре 2017 года Портман заявила, что сталкивалась с домогательствами и дискриминацией во время работы практически над всеми ее фильмами.

Натали Портман — 36-летняя американская актриса израильского происхождения. Она также известна по таким фильмам, как "Близость", "V — значит вендетта", "Тор", "Черный лебедь" и "Джеки", а также по трилогии-приквелу "Звездных войн", в котором сыграла королеву Падме Амидалу.

Lenta.ru
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