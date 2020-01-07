Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом на новогодние праздники отправилась отдыхать в Мексику. Пара времени зря не теряет и продолжает подогревать интерес подписчиков к своему дуэту.
© Asmeninio archyvo nuotr.

32-летняя артистка частенько публикует "жаркие" фотографии в соцсети. Свежую порцию красоты она сняла и в отпуске.

На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.

Каменских славится пристрастием к эпатажу с использованием своих роскошных форм. Недавно она опубликовала снимок в стиле ню, снятый со спины. Казалось бы, ничего такого на фото не должно было быть видно, но Настя забыла (или сделала вид, что не заметила), что напротив нее находится зеркало. В итоге отражение показало все-все.

MK.ru
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