Наследницей состояния Лагерфельда может оказаться его кошка

Питомица по имени Шупетт (Choupette) появилась у Лагерфельда в 2011 году. Он был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше.
У Шупетт есть свой счет в банке, она героиня популярного аккаунта в Instagram (159 тысяч подписчиков) и в Twitter (50 тысяч). Кошка "зарабатывает" на рекламе миллионы евро, отмечает газета.
Во Франции животные не могут наследовать, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это возможно в Германии, на родине Лагерфельда, но и в этом случае придется учитывать законодательство страны проживания модельера, то есть Франции. Существуют и альтернативные варианты: к примеру, оставить состояние фонду или ассоциации, которые могут позаботиться о кошке, либо доверенному человеку.
Издание отмечает, что дизайнер задумывался об этом: в 2015 году он говорил в одном из интервью: "Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться".
19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.
Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.
This isn't @Chanel?! Then, don't mind if I do! #NOM pic.twitter.com/NXiC5ADP— Choupette Lagerfeld (@ChoupettesDiary) August 23, 2012
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