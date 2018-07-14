За годы творческой деятельности народный артист успел сдружиться со многими коллегами по цеху. Некоторых из них он приглашал и на юбилей, который состоялся 15 июля прошлого года. Гостьей торжества должна была стать и Алла Пугачева, но артистка до последнего не могла однозначно ответить на его приглашение.

“Я звонил ей, она мне морочила голову, а потом сказала, что не может прийти. Остался неприятный осадок. Но у меня к ней не только человеческий, но и творческий счет имеется. Зря она раньше кичилась своим богатством. Духовность, нравственность в советской культуре были не пустым словом. А у Аллы Борисовны во главе угла стояли ужимки, гримасы. Она очень одаренный человек, но несла в массы вульгарность”, — рассказал Бабятинский.

По словам артиста, он давно находится с Пугачевой в напряженных отношениях. Валерий Константинович не отрицает таланты примадонны, но все-таки считает, что даже уникальный музыкальный дар не может быть оправданием для грубости.

Актер вспомнил о том, как некрасиво, по его мнению, обошлась Алла Борисовна с Эдитой Пьехой. В этом поступке он разглядел истинное отношение звезды к окружающим.

“Однажды Эдита хотела прийти на концерт к Пугачевой, а та отказала ей в приглашении. Но Пьеха купила билет, взяла букет цветов и с ним вышла на сцену. На это Пугачева сказала: “Спасибо, вечная вы наша!” Ну что это такое? Эдита, конечно, промолчала и вежливо ушла. В общем, считаю, что Пугачева — раковая опухоль и метастазы нашей культуры”, — заявил артист.

Разумеется, резкие высказывания Бабятинского возмутили многих поклонников Аллы Борисовны. Фанаты уверены, что примадонна давно доказала свою гениальность и по достоинству занимает место на музыкальном Олимпе. К тому же, по мнению почитателей творчества, Пугачева не обязана посещать юбилеи всех коллег и знакомых.

Сама Алла Борисовна пока никак не отреагировала на очередную критику в свой адрес. В недавнем интервью Олегу Меньшикову звезда признавалась, что давно не обращает внимания на негативные комментарии. “Наша работа сопряжена с тем, что тебя все время обсуждают. Я к этому давно привыкла. Мне мне пишут, что я старая бабка. Но разве я это отрицала? Я к себе отношусь справедливо и знаю обо всех своих недостатках. Так что вся эта критика меня не трогает”, — подчеркнула Пугачева.

В интервью для портала EG.ru Валерий Бабятинский отметил, что не причисляет песни Пугачевой к великому музыкальному наследию страны. Гораздо больше его восхищает творчество Шостаковича и Шнитке.