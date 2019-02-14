Народ забросал камнями ненасытную юбиляршу Пугачеву

Предстоящее шоу в честь 70-летия Примадонны в Кремлевском дворце не обсуждает только ленивый. Особенно горячие баталии в Сети вызывают заоблачные цены на концерт Аллы Пугачевой.
© Sputnik/Scanpix

Так, место в третьем ряду партера на концерт "Алла Пугачева. P.S." в Москве обойдется в 260 тысяч рублей (~3460 евро). Завышенные расценки шокировали и даже взбесили многих россиян.

В соцсетях появилась масса негативных отзывов и критических комментариев. "Может деньги с концерта она передаст на лечение детей??? Вдруг чудо произойдет???", "Даже не смешно, Пугачева и благотворительность, мне кажется, вещи не совместимые", "Алла Пугачева получит на свой концерт 40 миллионов, а зарплата работников подождет", – негодуют пользователи Twitter, просто забросав камнями Примадонну. Некоторые назвали певицу ненасытной.


Так, масштабное шоу певицы состоится в Кремлевском дворце состоится 17 апреля 2019 года. "Нищебродов" же приглашают послушать песни Пугачевой в исполнении других звезд – Киркорова, Шнурова, Вайкуле, Лолиты, Буйнова 8 апреля в московском Crocus City Hall. Цены на билеты не превышают 60 тысяч рублей (~ 800 евро).

Напомним, в начале 2019 года произошел скандал в связи с тем, что цены на места на юбилейный концерт певицы "Алла Пугачева. P.S." достигали суммы в размере 375 тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представители Пугачевой обратились к "Вертолетам России" с просьбой оказать спонсорскую поддержку проекту в размере 40 миллионов рублей (~ 533 000 евро).

Dni.ru
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