Скоропостижная смерть актера Дмитрия Марьянова вызвала большой резонанс, в том числе в наркологическом сообществе. Главный врач Клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru свою версию произошедшего. И это не “оторвавшийся тромб”, как пытались убедить в окружении артиста…
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“Как известно, актер проходил лечение в частной наркологической реабилитации в Подмосковье, куда, судя по всему, обратился с проблемой алкогольной зависимости, — отметил Вашкин. — В период прохождения лечения состояние резко ухудшилось. Судя по хронологии событий, которые развивались с момента звонка в скорую неотложную помощь до констатации смерти (между ними прошло не более получаса) в медучреждении Лобни, можно предположить, что тяжесть состояния была обусловлена либо острой сердечно-сосудистой недостаточностью, либо тяжелой степенью абстиненции (синдром отмены алкоголя), которая могла повлечь за собой отек головного мозга”.

“У меня как у практикующего нарколога возникает вопрос, можно ли было помочь Дмитрию Марьянову предотвратить эту трагедию, — продолжил врач. — В России — более тысячи центров реабилитации наркозависимых, их деятельность никто не контролирует и не регламентирует на законодательном уровне. Любой может снять загородный дом, набрать психологов из бывших зависимых и заниматься лечением больных, не неся никакой ответственности. Количество пациентов, проходящих лечение в таких центрах реабилитации, не знает никто. Судя по всему, эта цифра колоссальная, и самое страшное — в этих центрах невозможно оказывать квалифицированную медицинскую помощь, не говоря об острых состояниях — отравления, инсульты, инфаркты, кровотечения, анафилактический шок”.

“Пациентов, находящихся в состоянии опьянения (интоксикации), абстинентного синдрома, при наличии психических проблем ни в коем случае нельзя отправлять в центры реабилитации. Этот этап необходимо доверять только серьезным медицинским центрам, имеющим соответствующую лицензию. Иначе случаи смертей пациентов будут продолжаться”, — заключил специалист.

Дни.ру
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