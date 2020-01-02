Актриса Анастасия Заворотнюк на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении года.
Anastasija Zavorotniuk
© Sputnik / Scanpix

В публикации также содержатся пожелания здоровья и благополучия от актрисы и ее семьи.

Автор поста желает счастья и исполнения желаний в новом году.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

View this post on Instagram
Статьи по теме:
СМИ: у Заворотнюк выявили новую угрозу  (2)
Друзья семьи рассказали, что к Заворотнюк в больницу приносят дочь  (1)

Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️

A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on Dec 31, 2019 at 10:04am PST

SHOWTIME!

Накануне Нового года Заворотнюк обратилась к поклонникам

Актриса Анастасия Заворотнюк на своей странице в Instagram...

СМИ: Басков хочет выкупить латвийскую недвижимость Киркорова через подставных лиц

Квартира, из-за которой на Филиппа Киркорова подал в...

Печальное зрелище: музыкальный критик заявил, что Ротару и Пугачева вызывают у него жалость (12)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что...

Охлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой

Российский актер Иван Охлобыстин опубликовал новый...

Известный американский актер подхватил смертельную инфекцию на съемках

Известный американский актер Зак Эфрон заразился...

TOP новостей

Предприниматель: настанет день, когда налог на недвижимость в Литве будут платить все (45)

Рост продаж квартир и домов в Вильнюсе в 2019 году был...

Праздники прошли: что делать с елками (2)

Осталось всего 5 дней до конца фестиваля "Рождество в...

Прогноз: трудовая иммиграция в Литве продолжит расти

Число трудовых иммигрантов в Литве в этом году...

Погода в Литве ожидается неспокойная

В четверг со стороны Атлантического океана в Литву...

Советник президента: вопрос Наркевича - это проверка морали правящих властей (3)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав...