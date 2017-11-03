"У меня с Фомой много общего: любвеобильность, порядочность, честность. Мне кажется, что я как минимум не испортил своим появлением материал. Фома — это собирательный образ, процентов, наверное, на сорок, состоящий из моего брата", — отметил Нагиев.
В фильме автор идеи сериала и продюсер Антон Щукин расскажет, кто стал настоящим прообразом Фомы.
"Физрук" — комедийный сериал о жизни бывшего авторитета из девяностых, который в новое время устроился на работу учителем физкультуры. Сериал выходит с апреля 2014 года. В сентябре стартовал показ четвертого сезона. На зиму 2018-го запланирован выход полнометражного фильма "Физрук спасает Россию".
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