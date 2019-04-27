Нагиев предложил аннулировать результаты "Голоса" при выявлении махинаций

"Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель — это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал", — заявил РБК Дмитрий Нагиев.
Ранее "Первый канал" сообщил, что начал проверять результаты голосования, поскольку во время финала шестого сезона проекта "Голос.Дети" были отмечены "некоторые аномальности". На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
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