Нагиев объяснил, почему ненавидит 8 марта

Ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев признался, что ненавидит 8 марта. Об этом он рассказал в инстаграме.
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Нагиев заявил, что 8 марта — день самолюбования мужчин и женских надежд.

«Я ненавижу ‪8 марта‬. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды», — отметил Нагиев.

Он подчеркнул, что женщины заслуживают праздника всегда, а не один раз в году.

«Я желаю вам..., чтобы рядом был мужчина, который не ждет ‪одного дня‬, а делает праздник из всей жизни», — добавил Нагиев.

Gazeta.ru
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