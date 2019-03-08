Нагиев объяснил, почему ненавидит 8 марта

Нагиев заявил, что 8 марта — день самолюбования мужчин и женских надежд.
View this post on Instagram
Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы. (президент ассоциации матёрых гетеросексуалов).
«Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды», — отметил Нагиев.
Он подчеркнул, что женщины заслуживают праздника всегда, а не один раз в году.
«Я желаю вам..., чтобы рядом был мужчина, который не ждет одного дня, а делает праздник из всей жизни», — добавил Нагиев.
"Позвонила сама Жанна": стало известно о благородном поступке Фриске
Жанна Фриске помогла ребенку, страдающему от...
"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах (2)
Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своих...
Собчак и Виторган объявили о расставании: "Мы довольно давно живем отдельно" (4)
Супруги рассказали, как они собираются делить...
ФОТО: Ким Кардашьян прошлась по улице в прозрачном комбинезоне (3)
Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким...
TOP новостей
В Вильнюсе "зацвели" тюльпаны: сколько стоят цветы в праздник (49)
В пятницу столичный проспект Гедиминаса украсился...
Сравнили три самых популярных района в Вильнюсе: где больше плюсов (22)
В настоящее время в Вильнюсе на рынке недвижимости...
Глава ЦБ Литвы: наивно думать, что литовские банки не были вовлечены в отмывание денег (7)
Центробанк Литвы активно сотрудничает с...
Вице-министр обороны Литвы: во время выборов президента могут быть использованы невиданные ранее технологии (30)
Вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза 8 марта...
По случаю 8 марта кандидат в мэры Мажейкяй получила неприятное поздравление (11)
8 марта утром кандидат в мэры Мажейкяй от Союза...