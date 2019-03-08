Нагиев объяснил, почему ненавидит 8 марта

Нагиев заявил, что 8 марта — день самолюбования мужчин и женских надежд.

«Я ненавижу ‪8 марта‬. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды», — отметил Нагиев.

Он подчеркнул, что женщины заслуживают праздника всегда, а не один раз в году.

«Я желаю вам..., чтобы рядом был мужчина, который не ждет ‪одного дня‬, а делает праздник из всей жизни», — добавил Нагиев.